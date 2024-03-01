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00:50, 1 марта 2024Мир

Совбез ООН проведет закрытое заседание по атаке на жителей Газы

Совбез ООН 29 февраля проведет закрытое заседание по атаке на жителей Газы

Фото: Mike Segar / Reuters

Совет Безопасности ООН проведен в четверг, 29 февраля, закрытое заседание по Ближнему Востоку после атаки на жителей Газы во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Из программы следует, что встреча назначена на 16:15 по времени восточного побережья (00:15 по московскому времени пятницы, 1 марта).

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что десятки палестинцев погибли в давке во время доставки гуманитарной помощи на севере сектора Газа. В свою очередь, Минздрав анклава утверждает, что от огня ЦАХАЛ погибло более 100 палестинцев.

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      Марина Совина
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