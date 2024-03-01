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17:22, 1 марта 2024Россия

Стали известны подробности попытки атаки на Крымский мост

Mash: до атаки на Крымский мост над Черным морем заметили американский БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За несколько часов до атаки на Крымский мост в небе над Черным морем заметили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk, а также самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала, по данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракеты-приманки ADM-160 MALD. Затем последовала попытка удара британскими ракетами Storm Shadow.

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Системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить 12 ракет. Осколки упали на взлетно-посадочную полосу аэропорта Бельбек. Пострадавших и разрушений нет. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

1 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о воздушной тревоге в городе. По его данным, она продлилась почти час. Во время тревоги срабатывала система противовоздушной обороны.

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      Никита Абрамов
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