На нескольких улицах Севастополя отключили свет

В Севастополе произошло частичное отключение света

В домах на нескольких улицах Севастополя произошло отключение света. Об этом сообщается на странице электросетевого предприятия «Севастопольэнерго» во «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что в 16:59 произошло технологическое нарушение в электросетях. Были обесточены дома на улицах Петрова, Ушакова, Капитанской, Ленина, Пожарова, Карантинной, Ковпака, Ивана Голубца, Киевской и Руднева. «Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения», — добавили в «Севастопольэнерго».

Ранее 1 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге. Все службы города были приведены в состояние боевой готовности, работала система противовоздушной обороны (ПВО). Развожаев отметил, что повреждений инфраструктуры не выявили, и призвал доверять только официальной информации.