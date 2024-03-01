Целью попытки атаки ВСУ в Дзержинске стал производящий взрывчатку завод

Mash: в Нижегородской области дроны ВСУ пытались атаковать входящий в ВПК завод

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать в Дзержинске Нижегородской области градообразующий завод, входящий в состав военно-промышленного комплекса (ВПК). Подробности попытки атаки и информацию о возможной цели приводит Telegram-канал Mash.

Как сообщает портал, при попытке атаки никто не пострадал, а сами дроны были оперативно подавлены системой радиоэлектронной борьбы. Известно, что предприятие в Дзержинске — единственный в России производитель таких взрывчатых веществ как гексоген и октаген.

О том, что Украина пыталась нанести удар по предприятию, ранее сообщало российское Министерство обороны. Ведомство сообщило, что использованные дроны относились к самолетному типу.

Ранее дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник ВСУ над Курской областью. До этого в Курске и Курском районе объявлялась ракетная опасность.