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11:01, 1 марта 2024Россия

Ушедший на СВО мэр российского города стал главой отряда губернатора «Тигр»

Подозревавшийся в мошенничестве и ушедший на СВО мэр Абушаев стал комбатом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подозревавшийся в мошенничестве и ушедший на спецоперацию мэр города Большой Камень Рустям Абушаев стал командиром отряда «Тигр», созданного по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Об этом сообщает РИА Новости.

Против Абушаева было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Среди пострадавших по делу мэра проходили инвалид и ветеран труда. После этого Абушаев заявил, что почувствовал «острую необходимость» отправиться в зону спецоперации.

Агентство связалось с правительством региона и запросило информацию о новой должности Абушаева. Неназванный собеседник подтвердил РИА Новости, что мэр назначен главой добровольческого отряда.

Кроме того, информацию о назначении Абушаева новым комбатом подтвердил и бывший руководитель подразделения Сергей Ефремов. О назначении чиновника также сообщает приморское агентство DEITA.

Ранее сообщалось, что Абушаев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами.

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      Марк Леонов
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