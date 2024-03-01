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18:03, 1 марта 2024Бывший СССР

В ДНР прокомментировали разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту

Кимаковский: военные в ФРГ обсуждали атаку на Крымский мост по приказу США
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту проходил по приказу высшего руководства США. Его цитирует РИА Новости.

«Больше чем уверен, что это не самостоятельный разговор немецких военнослужащих, а выполнение приказа со стороны высшего руководства США осуществить такого рода операцию», — сказал он.

Кимаковский отметил, что есть тесное сотрудничество между разведками стран НАТО, которое проходит под руководством Вашингтона. По его словам, США пытаются противостоять России чужими руками, в том числе украинскими военными и ракетами ФРГ. Советник главы ДНР добавил, что Германия не является самостоятельной страной, поэтому Берлин участвует в этом.

1 марта была опубликована расшифровка беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. После публикации текста разговора выяснились некоторые детали, включающие помощь британцев Киеву в подготовке ракетных ударов по территории России.

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      Кристина Есикова
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