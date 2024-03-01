Киви Банк начали проверять силовики

РБК: Киви Банк проверяют на предмет вывода за границу незаконно полученных денег

Сотрудники ФСБ проводят доследственную проверку Киви Банка на предмет вывода за границу незаконно полученных денег, пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседник журналистов отметил, что одним из доводов, положивших начало работе правоохранителей, стала информация о росте количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины.

Отзывая 21 февраля лицензию у кредитной организации, ЦБ сообщил о передаче силовикам данных о проведении операций, имеющих признаки уголовно наказуемых. Киви Банк систематически не исполнял требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, указывал регулятор.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, рассказывая на встрече с участниками Ассоциации банков России о планируемом повышении страховых взносов для кредитных организаций, проводящих рискованную политику, назвала пример Киви Банка показательным.