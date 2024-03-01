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15:46, 1 марта 2024Экономика

Киви Банк начали проверять силовики

РБК: Киви Банк проверяют на предмет вывода за границу незаконно полученных денег

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ проводят доследственную проверку Киви Банка на предмет вывода за границу незаконно полученных денег, пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседник журналистов отметил, что одним из доводов, положивших начало работе правоохранителей, стала информация о росте количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины.

Отзывая 21 февраля лицензию у кредитной организации, ЦБ сообщил о передаче силовикам данных о проведении операций, имеющих признаки уголовно наказуемых. Киви Банк систематически не исполнял требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, указывал регулятор.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, рассказывая на встрече с участниками Ассоциации банков России о планируемом повышении страховых взносов для кредитных организаций, проводящих рискованную политику, назвала пример Киви Банка показательным.

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