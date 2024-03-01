В Кремле прокомментировали запись с обсуждением ударов по Крымскому мосту

Песков: в Кремле не слушали запись разговора немецких военных про Крымский мост

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает содержание записи разговора офицеров Германии об ударах по Крымскому мосту. Его комментарий приводит ТАСС.

«Нет, мы не знаем ничего об этом содержании [разговора]», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Он также заявил о готовности послушать эту запись, когда она появится в доступе.

Ранее аудиозапись прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что немецкой прессе необходимо обратиться за комментарием к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

1 марта глава телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора немецких офицеров, планировавших подрыв Крымского моста. В своем Telegram-канале она также обратилась к представителям власти ФРГ с просьбой объяснить то, что она услышала на записи.