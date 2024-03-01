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12:06, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Захарова отреагировала на аудиозапись с обсуждением ударов по Крымскому мосту

Захарова призвала немецкие СМИ спросить МИД ФРГ об ударах по Крымскому мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала немецкие СМИ спросить у министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о причастности страны к ударам по Крымском мосту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отреагировала на аудиозапись с обсуждением немецкими офицерами ударов по Крымскому мосту. «Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы», — заявила она.

Представитель МИД также отметила, что российская пресса также может обратиться за комментариями в посольство Германии в Москве.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что у нее оказалась аудиозапись, на которой немецкие офицеры обсуждали подрыв Крымского моста. Она также публично обратилась к представителям власти Германии в своем Telegram-канале с просьбой объяснить услышанное ей на записи.

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