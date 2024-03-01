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13:00, 1 марта 2024Россия

В Кремле раскрыли подробности запущенной Путиным программы «Время героев»

Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе «Время героев»
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о порядке участия бойцов специальной военной операции в программе «Время героев». Об этом сообщает ТАСС.

О запуске программы объявил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

По словам представителя Кремля, в программе смогут принять участие военнослужащие, отвечающие ряду критериев. К ним относятся наличие российского гражданства и высшего образования, отсутствие судимостей и участие в специальной военной операции. Помимо этого, участникам программы необходимо иметь управленческий опыт, отметил Песков.

Военнослужащие смогут принять участие в программе «Время героев» по заявке. До них также будет доводиться вся информация о мероприятиях, добавил пресс-секретарь.

В послании Федеральному собранию президент России назвал служащих стране граждан новой элитой. Он подчеркнул, что это относится не только к военнослужащим, но также к труженикам — «надежным, проверенным делом, доказавших свою преданность» людям.

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      Алан Босиков
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