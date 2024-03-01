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18:34, 1 марта 2024Мир

В Пентагоне отреагировали на беседу немецких военных о Крымском мосте

Пентагон отказался давать комментарий о беседе военных из ФРГ про Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство обороны США отказалось комментировать запись беседы военнослужащих ФРГ об ударах по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.

«Я переадресую вас к немецким военным», — ответили в Пентагоне на просьбу РИА Новости о комментарии.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale. Министерство обороны Германии также отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ.

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      Елизавета Мытарева
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