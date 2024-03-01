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14:17, 1 марта 2024Наука и техника

В России объяснили необходимость авианосцев

Вице-адмирал Пепеляев: флоту морской державы нужны авианосные соединения

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В составе Военно-морского флота (ВМФ) страны, которая претендует на роль морской державы, должны быть авианосные соединения. Необходимость авианосцев объяснил бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев в интервью ТАСС.

Он привел слова академика-кораблестроителя Алексея Крылова, который отмечал, что отсутствие какого-либо типа судов нельзя компенсировать увеличенным количеством кораблей другого типа.

«Если государство претендует на роль великой морской державы, оно должно иметь в составе своего флота полноценные авианосные соединения. Это подтверждается и тем, какое место в истории боевого применения военно-морских сил занимает авианосный флот, и событиями сегодняшнего дня», — сказал вице-адмирал.

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Пепеляев добавил, что перед постройкой авианосного флота необходимо сформулировать задачи, которые он будет решать. На их основе можно будет сформулировать концепцию развития флота.

В январе главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что вопрос о целесообразности создания нового российского морского авианесущего комплекса проработан.

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      Даниил Иринин
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