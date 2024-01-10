Главком ВМФ России заявил о создании нового авианосца

Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца

Проработан вопрос о целесообразности создания нового российского морского авианесущего комплекса. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов.

«Проработан вопрос о целесообразности создания перспективного морского авианесущего комплекса, применение которого повысит эффективность решения различных оперативных задач», — сказал военный.

В апреле 2023 года «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили, что единственный российский авианосец — находящийся на ремонте тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» на смену более старым «Кортикам».

В марте того же года обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками заявил, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» теоретически является боеспособным кораблем.