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11:31, 10 января 2024Наука и техника

Главком ВМФ России заявил о создании нового авианосца

Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

Проработан вопрос о целесообразности создания нового российского морского авианесущего комплекса. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов.

«Проработан вопрос о целесообразности создания перспективного морского авианесущего комплекса, применение которого повысит эффективность решения различных оперативных задач», — сказал военный.

В апреле 2023 года «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили, что единственный российский авианосец — находящийся на ремонте тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» на смену более старым «Кортикам».

В марте того же года обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками заявил, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» теоретически является боеспособным кораблем.

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      Иван Потапов
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