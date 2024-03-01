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12:37, 1 марта 2024Экономика

В России обрушились продажи одного лекарства

DSM Group: продажи корвалола в России упали до минимума с 2018 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Продажи корвалола в России в 2023 году обрушились до минимального за последние пять лет значения. О том, что популярность лекарства упала до минимума, сообщили аналитики маркетингового агентства DSM Group, их слова приводит газета «Ведомости».

Согласно отчету, за 12 месяцев в стране купили 40 миллионов упаковок, на семь процентов меньше, чем в прошлом году. В 2022-м было продано 43 миллиона упаковок препарата, разработанного в качестве замены немецкого валокордина, а в 2021-м — 46 миллионов. В 2018 году в России приобрели 48,7 миллиона упаковок корвалола.

По словам главврача флагманской клиники «Будь здоров» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах») Леонида Карева, корвалол и валокордин не улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, но могут маскировать симптомы заболеваний сердца. При этом люди пьют их годами, так как они снимают тревожность и помогают уснуть. Содержащийся в препаратах фенобарбитал обладает рядом побочных эффектов, из-за которых врачи перестали назначать эти лекарства, заменив их антидепрессантами, эффективность которых доказана научно. В основном потребителями корвалола и валокордина остались пожилые люди, которые обычно лечатся самостоятельно или используют устаревшие методы, добавил эксперт.

В 2023 году россияне бросились скупать препараты с так называемым гормоном сна. Продажи мелатонина выросли до рекордных 3,3 миллиарда рублей (плюс 10,3 процента год к году, максимум за последние пять лет). В упаковках продажи выросли на 9,5 процента, до 6,7 миллиона штук. Препараты стали популярны из-за доступности: они не являются рецептурными, в отличие от многих снотворных. Отпуск феназепама же в стране ужесточили.

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      Вячеслав Агапов
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