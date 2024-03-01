В ЦБ назвали условие для выдачи ипотеки

Набиуллина: ипотека должна выдаваться с полной защитой средств заемщика

Ипотека в России должна выдаваться только с полной защитой средств заемщика. Такое условие назвала председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Набиуллина сделала заявление в ходе встречи кредитных организаций с руководством регулятора. «Мы считаем, что ипотечные кредиты должны выдаваться только с полной защищенностью средств граждан», — отметила она.

Глава ЦБ также напомнила, что сейчас рынок первичного жилья перегрет — во второй половине 2023 года ипотека каждый месяц показывала средний рост на 3,2 процента. Для охлаждения рынка Банк России трижды повышал макронадбавки, а с 1 марта дополнительно ужесточил надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки.

Ранее регулятор предупредил граждан о новых рискованных схемах при покупке строящегося жилья. Банки и застройщики начали предлагать желающим оформить ипотеку на договоры долевого участия в строительстве (ДДУ), по которым часть средств размещается не на счете эскроу.