Сальдо: ВСУ направили дрон по гражданский автомобиль в селе Малая Кардашинка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по гражданскому автомобилю в селе Малая Кардашинка Херсонской области и убили трех человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram.

Он рассказал, что 29 марта украинские военные направили дрон на машину коллективного фермерского хозяйства «Алтан-Агро» в селе Коробки, ранив двух человек.

Сальдо подчеркнул, что обстоятельства атак ВСУ указывают на осознанный выбор целей. «Военного значения такие нападения не имеют. Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией», — написал глава региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Коновалово Волоконовского района. Взрыв беспилотника повредил трактор, пострадавших нет.