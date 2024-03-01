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20:24, 1 марта 2024Ценности

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» прогулялась по улице в бюстгальтере

Фото: @handemiyy

Турецкая актриса Ханде Эрчел прогулялась по улице Парижа в откровенном наряде. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 30-летняя звезда популярного сериала «Постучись в мою дверь» предстала на фоне французских домов в коротких черных шортах и белом атласном бюстгальтере. Помимо этого, знаменитость примерила удлиненную кружевную блузу, которая была расстегнута, и черный пиджак.

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Звезда распустила длинные темные волос и нанесла мейкап в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки.

В феврале Эрчел посетила показ люксового бренда Balmain в откровенном наряде. Звезда вышла в свет в черном коротком комбинезоне с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь.

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      Екатерина Ештокина
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