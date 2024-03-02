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20:26, 2 марта 2024Бывший СССР

Архиепископ Иерусалимский назвал гонения на УПЦ оскорбительными

Архиепископ Иерусалимский Феодосий назвал гонения на УПЦ оскорбительными

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Архиепископ Иерусалимский Феодосий назвал гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ) оскорбительными и печальными. Соответствующее сообщение появилось на сайте Московской патриархии.

Он заявил, что Иерусалимский патриархат недоволен преследованиями архиереев и священников, незаконными захватами монастырей и церквей, а также попытками давления на УПЦ. «Недавно до нас дошли сообщения о преследовании, которому подвергается Его Высокопреосвященство Феодосий, митрополит Черкасский и Каневский из Украинской православной церкви. Мы выражаем наше неприятие и осуждение этого необоснованного, безответственного и неразумного преследования», — рассказал архиепископ Иерусалимский Феодосий.

При этом он счел данные преследования дискриминацией на основе религиозной принадлежности. «Мы призываем и требуем от международных правозащитных организаций осудить дискриминацию, которой подвергается Православная церковь на Украине, и принять меры по прекращению этого неприемлемого преследования, с точки зрения прав человека, духовного, социального и морального аспекта», — заключит архиепископ Иерусалимский Феодосий.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сравнил гонения УПЦ с беспределом в 90-х. Ситуация с православием на Украине, по его словам, сравнима с эпохой тех лет, когда «власть совершенно не контролировала происходящее в стране, а люди жили в страхе от разгула различных банд».

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      Мария Винар
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