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04:39, 2 марта 2024Мир

В США назвали плохой идею вступления Украины в НАТО

Основатель ЧВК Blackwater Принс назвал плохой идею вступления Украины в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс прокомментировал возможное вступления Украины в НАТО. Об этом он высказался в ходе интервью программе PBD Podcast на YouTube.

Принс назвал плохой идею вступления Украины в НАТО и подчеркнул, что ее не должно было быть изначально. По его мнению, России не следовало начинать спецоперацию на Украине, однако он усомнился в способностях Запада «разрешить всю ситуацию другим путем».

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Глава Blackwater напомнил, что Россия потеряла более 22 миллионов человек во Второй мировой войне, одержав победу над нацистами. Поэтому для Москвы увидеть недружественных стран на границе — «это проблема, это красная линия».

«Они продолжали говорить: остановитесь, остановитесь, остановитесь. Эта идея сделать Украину членом НАТО — плохая. Ее не должно было быть на столе и ранее», — заключил Принс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснял отказ Украине в членстве в альянсе из-за ведения боевых действий. По его словам, страна станет членом альянса, это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле. Самое важное, что на саммите Украина приблизилась к этой цели, отметил Столтенберг.

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      Марина Совина
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