В США назвали плохой идею вступления Украины в НАТО

Основатель ЧВК Blackwater Принс назвал плохой идею вступления Украины в НАТО

Основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс прокомментировал возможное вступления Украины в НАТО. Об этом он высказался в ходе интервью программе PBD Podcast на YouTube.

Принс назвал плохой идею вступления Украины в НАТО и подчеркнул, что ее не должно было быть изначально. По его мнению, России не следовало начинать спецоперацию на Украине, однако он усомнился в способностях Запада «разрешить всю ситуацию другим путем».

Глава Blackwater напомнил, что Россия потеряла более 22 миллионов человек во Второй мировой войне, одержав победу над нацистами. Поэтому для Москвы увидеть недружественных стран на границе — «это проблема, это красная линия».

«Они продолжали говорить: остановитесь, остановитесь, остановитесь. Эта идея сделать Украину членом НАТО — плохая. Ее не должно было быть на столе и ранее», — заключил Принс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснял отказ Украине в членстве в альянсе из-за ведения боевых действий. По его словам, страна станет членом альянса, это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле. Самое важное, что на саммите Украина приблизилась к этой цели, отметил Столтенберг.