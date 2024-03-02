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18:00, 2 марта 2024Ценности

Автоблогер продал золотой BMW и отдал 10 миллионов рублей на СВО

Блогер Давидыч потратил 10 млн руб. от продажи золотого BMW на помощь бойцам СВО

Фото: Unsplash

Популярный российский автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, продал автомобиль марки BMW золотого цвета за 10 миллионов рублей и направил эти средства на помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает RT со ссылкой на супругу блогера Монику.

Она сопроводила свое сообщение подписью «золотой спасет не одну жизнь». Полученные деньги были потрачены на приобретение транспорта, беспилотников и системы радиоэлектронной борьбы, рассказал доброволец СВО, работающий на херсонском направлении.

19 февраля сообщалось, что российский певец Сергей Куприк продал квартиру в Черногории. Деньги, полученные от сделки с недвижимостью, он решил направить на помощь бойцам СВО. По его словам, один раз в месяц он вместе с соратниками отправляет в зону СВО 20-тонную фуру с лекарствами и гуманитарной помощью. «Эта фура в зависимости от того, что там находится, стоит от 6 до 12 миллионов. Это не считая автомобилей и техники. Мы туда увозим очень много», — добавил он.

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      Любовь Ширижик
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