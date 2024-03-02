Джигурда выступил перед участниками СВО и привез им беспилотники

Шоумен Никита Джигурда спел для бойцов в зоне СВО и передал им беспилотники

Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) в Донбассе, привез бойцам беспилотники и провел для них творческий вечер. Об этом сообщает РИА Новости.

Джигурда поприветствовал солдат словами: «В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!», намекая на заявление певца Филиппа Киркорова после «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Извиняясь после скандального мероприятия, исполнитель заявил, что «зашел не в ту дверь».

На выступлении перед участниками СВО Джигурда прочитал авторские стихи, исполнил несколько песен под гитару, а также подписал для бойцов свои книги. Шоумен обсудил с ними последние новости и расспросил о жизни на передовой. Актер также передал подразделению квадрокоптеры и необходимые в быту вещи в качестве гуманитарной помощи.

«Мне очень приятно было видеть вас на донбасской земле», — сказал актеру один из бойцов. В конце Джигурда вместе с военными прочитал свое стихотворение «Гори, огонь».

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что бойцы СВО на Украине откажутся принимать подарки от эстрадного певца Филиппа Киркорова. Он отметил, что артист ошибочно думает, что новые российские территории — это «отмывочные и постирочные», посетив которые тот сможет очиститься, продолжить выступать перед народом и давать концерты.