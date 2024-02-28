Глава ФПБК заявил об отказе бойцов СВО принимать подарки Киркорова

Глава ФПБК Бородин заявил, что бойцы СВО не будут принимать подарки Киркорова

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о том, что бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине откажутся принимать подарки от эстрадного певца Филиппа Киркорова, который ранее приехал в Донецкую народную республику (ДНР). Своим мнением общественный деятель поделился в беседе с «Царьградом».

Бородин отметил, что артист ошибочно думает, что новые российские территории — это «отмывочные и постирочные», посетив которые он сможет очиститься и продолжить выступать перед народом и давать концерты.

«Нет, я думаю, что люди, которые находятся в зоне СВО, это ребята, которые находятся на передних позициях, это силовики, добровольческие отряды, как бы они все прекрасно понимают, что от этого человека брать никто ничего не будет, ни подачки», — отметил глава ФПБК, назвав Киркорова грязным человеком и охарактеризовав так же его подарки.

Ранее Бородин поведал о негативном отношении военнослужащих к исполнителю.