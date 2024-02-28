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11:42, 28 февраля 2024Культура

Глава ФПБК заявил об отказе бойцов СВО принимать подарки Киркорова

Глава ФПБК Бородин заявил, что бойцы СВО не будут принимать подарки Киркорова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о том, что бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине откажутся принимать подарки от эстрадного певца Филиппа Киркорова, который ранее приехал в Донецкую народную республику (ДНР). Своим мнением общественный деятель поделился в беседе с «Царьградом».

Бородин отметил, что артист ошибочно думает, что новые российские территории — это «отмывочные и постирочные», посетив которые он сможет очиститься и продолжить выступать перед народом и давать концерты.

«Нет, я думаю, что люди, которые находятся в зоне СВО, это ребята, которые находятся на передних позициях, это силовики, добровольческие отряды, как бы они все прекрасно понимают, что от этого человека брать никто ничего не будет, ни подачки», — отметил глава ФПБК, назвав Киркорова грязным человеком и охарактеризовав так же его подарки.

Ранее Бородин поведал о негативном отношении военнослужащих к исполнителю.

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      Анастасия Астахова
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