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01:28, 2 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об огромных потерях ВСУ в Работино

Рогов заявил об огромных потерях ВСУ в Работино и на подступах к селу

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в селе Работино и на подступах к нему на запорожской линии фронта. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов уточнил, что ВСУ несут огромные потери не только в личном составе, но и в технике. По его словам, украинское командование «с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценной держать позиции в Работино».

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