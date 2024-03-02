Лавров назвал условие для завершения СВО

Лавров: СВО закончится, когда на Украине обеспечат права русского населения

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам министра, СВО закончится, когда к власти на Украине придут политики, которые обеспечат права русского населения. Об этом он заявил в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы воюем до тех пор пока русские люди не будут в безопасности. Их истребляли на Украине», — указал глава дипведомства в ходе Анталийского дипломатического форума.

Кроме того, Сергей Лавров оценил роль США в урегулировании ситуации в Газе. По мнению российского министра, Вашингтон не играет конструктивной роли в решении конфликта. Он отметил, что Соединенные Штаты разрабатывают лишь временный план прекращения огня.