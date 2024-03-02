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15:08, 2 марта 2024Мир

Лавров назвал условие для завершения СВО

Лавров: СВО закончится, когда на Украине обеспечат права русского населения

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам министра, СВО закончится, когда к власти на Украине придут политики, которые обеспечат права русского населения. Об этом он заявил в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы воюем до тех пор пока русские люди не будут в безопасности. Их истребляли на Украине», — указал глава дипведомства в ходе Анталийского дипломатического форума.

Кроме того, Сергей Лавров оценил роль США в урегулировании ситуации в Газе. По мнению российского министра, Вашингтон не играет конструктивной роли в решении конфликта. Он отметил, что Соединенные Штаты разрабатывают лишь временный план прекращения огня.

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      Екатерина Подвигина
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