Лавров назвал условие для завершения СВО
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам министра, СВО закончится, когда к власти на Украине придут политики, которые обеспечат права русского населения. Об этом он заявил в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Мы воюем до тех пор пока русские люди не будут в безопасности. Их истребляли на Украине», — указал глава дипведомства в ходе Анталийского дипломатического форума.
Кроме того, Сергей Лавров оценил роль США в урегулировании ситуации в Газе. По мнению российского министра, Вашингтон не играет конструктивной роли в решении конфликта. Он отметил, что Соединенные Штаты разрабатывают лишь временный план прекращения огня.