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15:07, 2 марта 2024Россия

Лавров оценил роль США в урегулировании ситуации в Газе

Лавров: США не играют конструктивной роли в урегулировании ситуации в Газе

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил роль США в урегулировании ситуации в Газе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с Анталийского дипломатического форума.

По мнению российского министра, Вашингтон не играет конструктивной роли в решении конфликта. Лавров считает, что поездки госсекретаря США Энтони Блинкена и проведение им встреч не нацелены на устранение причин сложившейся ситуации в Палестине и на Ближнем Востоке.

Он указал, что США разрабатывают лишь временный план прекращения огня.

22 февраля глава внешнеполитического ведомства России пожелал западным странам «не подавиться за своим демократическим столом». Так Лавров отреагировал на слова Блинкена, которые он произнес на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что в системе международных отношений у стран есть выбор: либо сесть за стол, либо оказаться в меню. «Если вы не за столом международной системы, то вы в меню», — разъяснил Блинкен.

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      Любовь Ширижик
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