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15:31, 2 марта 2024Бывший СССР

Лавров отреагировал на заявления Армении об ошибочном курсе на дружбу с Россией

Лавров счел заявления Армении о дружбе с РФ поводом пересмотреть отношения стран

Фото: Константин Завражин / РИА Новости

Заявления о том, что после 1991 года Армения взяла ошибочный курс на дружбу с Россией, говорят о необходимости пересмотреть отношения двух стран. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом глава МИД России отреагировал на заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который назвал сильную зависимость страны от России с 1991 года стратегической ошибкой.

Лавров также выразил сожаление из-за принятого руководством Армении сознательного решения вести курс на ухудшение отношений с Россией, а также на обвинение Москвы в происходящем с Нагорным Карабахом. «Это не по-союзнически, конечно», — констатировал он.

Ранее спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что страну намеревались насильно включить в состав Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, этот план провалился на досрочных парламентских выборах в 2021 году. При этом Симонян подчеркнул, что удар по суверенитету Армении наносится руками Азербайджана.

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