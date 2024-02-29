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18:35, 29 февраля 2024Бывший СССР

В Армении рассказали о плане насильного включения страны в Союзное государство

Спикер НС Армении Симонян рассказал о плане насильного включения Армении в СГ

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Неназванные силы намеревались насильно включить Армению в состав Союзного государства, но армянскому народу удалось сорвать этот план. Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в ходе брифинга в парламенте, передает РИА Новости.

«Наша самая большая обеспокоенность, откуда будет удар, и этот удар наносится руками Азербайджана. Он направлен против нашего суверенитета... Есть большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии», — рассказал парламентарий.

Он пояснил, что на досрочных парламентских выборах в 2021 году «армянский народ провалил [этот] большой геополитический план».

В ходе выступления Симонян также прокомментировал слухи о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности. По словам спикера, на данный момент в Ереване такого решения нет, но власти республики могут решить покинуть организацию в будущем.

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