Лавров прокомментировал заявления Армении об итогах конфликта в Карабахе

Лавров: заявления Армении заставляют РФ задуматься о практических шагах

Россия следит за заявлениями Еревана об итогах конфликта в Карабахе и будет иметь их в виду, планируя свои политические шаги. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Те заявления, которые звучат на ежедневной основе из уст армянского руководства, заставляют задуматься над тем, что в реальности происходит (…) и как это учитывать в наших практических шагах», — подчеркнул глава российского МИД.

Министр также указал на безальтернативность урегулирования между Ереваном и Баку, кроме как на основе трехсторонних заявлений России, Азербайджана и Армении.

Ранее Лавров встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым на полях форума, чтобы обсудить ситуацию на Южном Кавказе. Отмечается, что в ходе переговоров глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о необходимости полной реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.