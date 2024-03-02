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14:48, 2 марта 2024Мир

Лавров сравнил отношение к блокадникам в России и Германии

Лавров: Россия не забывает блокадников, Германия следует опасной логике

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Германия следует опасной логике, выплачивая компенсации только блокадникам Ленинграда еврейского происхождения, в то время как Россия не забывает своих блокадников. Отношение двух стран к ветеранам сравнил глава МИД России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы ставили вопрос перед Германией о том почему они платят компенсации только блокадникам Ленинграда еврейского происхождения. Нам отвечали, что евреи — жертвы Холокоста, а остальные нет. Это опасная логика», — заявил министр.

По словам Лаврова, в России не забывают о блокадниках. Они получают регулярные выплаты согласно президентскому указу. «Немцы лишь пообещали создать центр реабилитации и дом встреч с молодежью. Сомневаюсь, что они будут доведены до конца», — отметил он.

В январе пресс-служба Министерства иностранных дел ФРГ заявила, что Германия признает всю историческую ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. В ведомстве напомнили, что с 2019 года правительство ФРГ в знак примирения и памяти финансово поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где «проходят лечение многие блокадники».

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      Евгений Шульгин
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