Лавров заявил о конфликтах канцлера ФРГ Шольца с бундесвером

Лавров: у нас есть информация о конфликтах канцлера ФРГ Шольца с бундесвером

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил об имеющейся информации о конфликтах канцлера ФРГ Олафа Шольца с бундесвером. Об этом министр заявил в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Также глава российского дипведомства рассказал о том, что Германия планировала нанести удары по РФ. «У нас есть информация о том, что немцы планировали удары по России. Они хотели спихнуть всю ответственность на американцев и британцев со своей радикальной позицией », — указал Лавров.

Также Сергей Лавров заявил, что Россия не получала никаких серьезных предложений о переговорах с Украиной после встречи в Стамбуле в 2022 году. Также министр напомнил, что после предложения Стамбулом площадки для переговоров Москвы и Киева инициатив с учетом интересов РФ нет.