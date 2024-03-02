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15:30, 2 марта 2024Бывший СССР

Москва предложила Еревану определиться со своим участием в ОДКБ

Лавров: обвинения, что ОДКБ не помогла Армении, несостоятельны
Начало событий в новости Лавров порассуждал о правящих Арменией политических инженерах

Фото: Константин Завражин / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обвинения, что ОДКБ бросила Армению в беде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с Анталийского дипломатического форума.

Российский министр назвал несостоятельными и не соответствующими действительности заявления, что ОДКБ не помогла Еревану. Организация предлагала своих миротворцев, напомнил Лавров. Он заявил, что Армения должна определиться насчет своего статуса в ОДКБ. Москва ждет ответа Еревана, подытожил глава МИД России.

Лавров выразил сожаление тем, что Армения выбрала линию на ухудшение отношений с Россией из-за Карабаха — «это не по-союзнически». Он отметил, что перед взятием Шуши азербайджанцами в 2020 году, глава Армении Никол Пашинян отказал российскому лидеру Владимиру Путину в мирных переговорах и завершении конфликта.

«Пашинян тогда сказал Путину, что Армения будет биться до конца», — сказал глава российского МИДа.

Он заявил, что Арменией правят те же политические инженеры, которые из своих апартаментов правят всем миром.

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      Любовь Ширижик
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