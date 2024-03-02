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15:10, 2 марта 2024Мир

Лавров порассуждал о правящих Арменией политических инженерах

Лавров: Арменией правят политические инженеры, которые управляют всем миром

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Арменией правят те же политические инженеры, которые из своих апартаментов правят всем миром. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он предложил посмотреть на такие «американские авантюры», как Вьетнам, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия.

Глава МИД России также подчеркнул, что следит Россия следит за заявлениями Еревана об итогах конфликта в Карабахе и будет учитывать их, планируя свою политику. Помимо этого Лавров подчеркнул, что урегулировать отношения Ереваном и Баку можно только на основе трехсторонних заявлений России, Азербайджана и Армении.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал сильную зависимость страны от России с 1991 года стратегической ошибкой. По его словам, в 2020 году Ереван увидел, что эта система не работает, и начал поиск альтернатив для обеспечения безопасности страны.

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      Константин Лысяков
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