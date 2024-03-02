РИА Новости: на реализацию поручений Путина понадобится 17 триллионов рублей

На реализацию поручения президента Владимира Путина, которые прозвучали в ходе послания Федеральному собранию, понадобится 17 триллионов рублей. Это следует из расчетов РИА Новости. Речь идет про реализацию проектов до 2030 года. Деньги в основном пойдут на ЖКХ, социальную сферу и инфраструктуру.

Больше всего средств будет задействовано на модернизацию коммунальной инфраструктуры — 4,5 триллиона рублей до 2030 года. Расходы на социальную сферу составят примерно 3,3 триллиона рублей, большая часть пойдет на программу материнского капитала. Один триллион направят на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения.

Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, все необходимые средства будут найдены. «Ресурс будет обеспечен, все ресурсы просчитаны», — сказал министр.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию в четверг. 29 февраля. В частности, президент заявил о запуске в России нацпроекта «Кадры»