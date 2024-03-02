Небензя пообещал F-16 участь Leopard и Abrams в случае поставок Киеву

Небензя: в случае поставок Киеву самолеты F-16 постигнет участь Leopard и Abrams

Начало событий в новости Небензя отреагировал на сообщения о возможной отправке войск НАТО на Украину

Россия даст адекватный ответ в случае поставок Киеву боевых самолетов F-16. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, у Москвы есть время подготовиться и найти адекватные ответы, если эти самолеты появятся в небе над Украиной. Он указал, что F-16 ждет та же участь, что постигла немецкие и американские танки Leopard и Abrams, которые уничтожают на поле боя российские войска.

Небензя также отреагировал на сообщения о возможной отправке войск НАТО на Украину, назвав их тревожными сигналами. Он считает, что руководство западных стран не может не понимать, чем это чревато.