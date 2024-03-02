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16:03, 2 марта 2024Мир

Небензя отреагировал на сообщения о возможной отправке войск НАТО на Украину

Небензя назвал тревожными сигналами сообщения об отправке войск НАТО на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на сообщения о возможной отправке войск НАТО на Украину, назвав их тревожными сигналами. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Небензи, руководство стран Запада не может не понимать, чем это чревато.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что последствия отправки военных контингентов стран НАТО на Украину будут для них трагичными. «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны», — предупредил глава государства.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что кадровые британские и французские офицеры НАТО уже вовлечены в конфликт на Украине.

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