Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:51, 2 марта 2024Интернет и СМИ

Пивоваров уволил сотрудников «Редакции» из-за закона об иноагентах

Журналист Пивоваров уволил сотрудников «Редакции» из-за закона об иноагентах

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Российский журналист, бывший главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил об увольнении части сотрудников его проекта «Редакция» из-за нового закона о запрете рекламы у людей и организаций, признанных иностранными агентами. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на то, что "Редакция" находится в России, работает в белую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы. Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — написал Пивоваров.

Журналист также анонсировал смену названия и логотипа его Telegram-канала «Пивоваров (Редакция)». Он пообещал передать юридические права и полный контроль над каналом команде редакторов, которые «вели и ведут его все последнее время».

«Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки», — добавил Пивоваров. Он отметил, что продолжит вести свой личный канал, и призвал поддержать его деятельность через благотворительность.

Ранее журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) приостановила проект «Скажи Гордеевой» из-за запрета рекламы у иноагентов.

28 февраля Госдума России приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Шульгин
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге. Вероятной целью атаки была нефтебаза «Ручьи»

      В Палестине высказались о роли России в разрешении конфликта с Израилем

      Австралийский теннисист поддержал дисквалифицированного Рублева

      Джулия Фокс вышла в свет в пачке и кожаном бюстгальтере

      В ХАМАС настояли на главной роли России в урегулировании конфликта с Израилем

      Украина атаковала российский регион из минометов

      Российского младшеклассника задержали за наркоторговлю

      Пивоваров уволил сотрудников «Редакции» из-за закона об иноагентах

      В Ливане заявили об отказе Израиля от прекращения огня

      Стало известно о повреждении объектов на подконтрольной ВСУ части Запорожья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше