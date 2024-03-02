Журналист Пивоваров уволил сотрудников «Редакции» из-за закона об иноагентах

Российский журналист, бывший главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил об увольнении части сотрудников его проекта «Редакция» из-за нового закона о запрете рекламы у людей и организаций, признанных иностранными агентами. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на то, что "Редакция" находится в России, работает в белую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы. Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — написал Пивоваров.

Журналист также анонсировал смену названия и логотипа его Telegram-канала «Пивоваров (Редакция)». Он пообещал передать юридические права и полный контроль над каналом команде редакторов, которые «вели и ведут его все последнее время».

«Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки», — добавил Пивоваров. Он отметил, что продолжит вести свой личный канал, и призвал поддержать его деятельность через благотворительность.

Ранее журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) приостановила проект «Скажи Гордеевой» из-за запрета рекламы у иноагентов.

28 февраля Госдума России приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.