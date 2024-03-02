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23:48, 2 марта 2024Россия

Россияне выразили уверенность в наличии у Путина четкого плана развития страны

ВЦИОМ: 85% россиян уверены в наличии у Путина четкого плана развития страны

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Более 80 процентов граждан России, следивших за посланием Владимира Путина Федеральному собранию, уверены что у президента есть четкий план развития страны. На это указывают данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 85 процентов респондентов заявили, что у российского лидера есть четкий план действий на несколько лет вперед. 86 процентов пришли к мнению, что президент сможет реализовать этот план полностью или частично.

29 февраля Путин огласил в Гостином Дворе рекордное по длительности послание Федеральному собранию, продолжительность которого составила 2 часа 6 минут.

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