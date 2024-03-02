Путин обсудил с Токаевым совместные проекты России и Казахстана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаевым. Об этом сообщил Кремль в своем Telegram.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы с акцентом на совместные проекты в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях. Кроме того, Токаев отметил содержательный характер послания Путина Федеральному собранию.

«Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства России и Казахстана», — сообщили в Кремле.

Ранее Токаев заявил, что без России не может быть решена ни одна из мировых проблем. Он подчеркнул, что Москва играет очень важную роль в мировой политике. Казахстанский лидер добавил, что считает Путина человеком, который влияет на глобальный климат и словом, и делом.