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12:21, 2 марта 2024Бывший СССР

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Путин обсудил с Токаевым совместные проекты России и Казахстана

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаевым. Об этом сообщил Кремль в своем Telegram.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы с акцентом на совместные проекты в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях. Кроме того, Токаев отметил содержательный характер послания Путина Федеральному собранию.

«Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства России и Казахстана», — сообщили в Кремле.

Ранее Токаев заявил, что без России не может быть решена ни одна из мировых проблем. Он подчеркнул, что Москва играет очень важную роль в мировой политике. Казахстанский лидер добавил, что считает Путина человеком, который влияет на глобальный климат и словом, и делом.

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      Константин Лысяков
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