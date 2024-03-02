Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:20, 2 марта 2024Мир

Шефа Пентагона призвали прекратить пудрить мозги американцам российской угрозой

Сенатор Кастюкевич призвал Остина прекратить пудрить мозги американцам
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал шефа Пентагона Ллойда Остина прекратить пудрить мозги американцам, рассказывая им о некой российской угрозе, сообщает РИА Новости.

«Они любят "нагнетать". Это же Америка — Голливуд, за ширмой которого не сложно увидеть неуверенное в себе государство, с ужасающим количеством внутренних проблем, которые нужно решать. Но решать их, по сути, некому», — заявил он.

По словам политика, Вашингтон заинтересован в подписании новых военных контрактов и выделении помощи «кому угодно для войны с кем угодно», если это принесет ему выгоду, а военные действия будут вестись подальше от американских домов. Кастюкевич подчеркнул, что пора перестать пудрить мозги жителям США, пугая их мнимой российской угрозой.

Сенатор уточнил, что у России нет нужды нападать на кого-то, чтобы быть сильной страной, добавив, что при этом она будет защищать собственный суверенитет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что слова Остина о том, что НАТО вступит в военный конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение в ходе российской спецоперации, указывают на справедливость и оправданность проведения СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии указали на подлинность записи разговора военных об ударах по России

      В США призвали оставить России Крым, Луганск и Донецк

      Стало известно об огромных потерях ВСУ в Работино

      В Минобороны ФРГ не исключили прослушки и перехватов разговоров

      Шефа Пентагона призвали прекратить пудрить мозги американцам российской угрозой

      Захарова прокомментировала блокировку страниц в Х с записью беседы военных ФРГ

      Показавшие запись беседы немецких военных аккаунты в Х заблокировали

      Захарова прокомментировала оговорку Байдена о сбрасывании гумпомощи на Украину

      Симоньян прокомментировала проверку в ФРГ утечки разговора об ударах по России

      Зеленский призвал жителей Харькова отказаться от возвращения домой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше