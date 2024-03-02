Сенатор Кастюкевич призвал Остина прекратить пудрить мозги американцам

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал шефа Пентагона Ллойда Остина прекратить пудрить мозги американцам, рассказывая им о некой российской угрозе, сообщает РИА Новости.

«Они любят "нагнетать". Это же Америка — Голливуд, за ширмой которого не сложно увидеть неуверенное в себе государство, с ужасающим количеством внутренних проблем, которые нужно решать. Но решать их, по сути, некому», — заявил он.

По словам политика, Вашингтон заинтересован в подписании новых военных контрактов и выделении помощи «кому угодно для войны с кем угодно», если это принесет ему выгоду, а военные действия будут вестись подальше от американских домов. Кастюкевич подчеркнул, что пора перестать пудрить мозги жителям США, пугая их мнимой российской угрозой.

Сенатор уточнил, что у России нет нужды нападать на кого-то, чтобы быть сильной страной, добавив, что при этом она будет защищать собственный суверенитет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что слова Остина о том, что НАТО вступит в военный конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение в ходе российской спецоперации, указывают на справедливость и оправданность проведения СВО.