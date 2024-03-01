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13:34, 1 марта 2024Мир

В Кремле связали слова главы Пентагона со справедливостью СВО

Песков: слова главы Пентагона подчеркивают справедливость СВО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Слова министра обороны США Ллойда Остина указывают на справедливость и оправданность проведения Россией специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает Российская Федерация. И правильность, и оправданность специальной военной операции», — отметил Песков, комментируя высказывание главы Пентагона.

Представитель Кремля также связал высказывания Остина с мировоззрением альянса НАТО, который «считает Украину своей территорией». Он добавил, что слова шефа Пентагона нагнетают напряженность в отношениях России с альянсом, «хотя ее дальше-то уже нагнетать вроде бы некуда».

Ранее Ллойд Остин заявил, что НАТО вступит в военный конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение в ходе российской спецоперации.

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      Елизавета Мытарева
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