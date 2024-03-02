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08:51, 2 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о прекращении обстрелов Спартака после взятия Авдеевки

Жители Спартака заявили о прекращении обстрелов поселка после взятия Авдеевки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жители прифронтового поселка Спартак в Донецкой народной республике (ДНР) рассказали, что после взятия под контроль Авдеевки российскими войсками обстрелы населенного пункта закончились. Их слова приводит РИА Новости.

Жительница Спартака Валентина Плешкова рассказала, что до начала спецоперации в поселке жили около 3,5 тысячи человек, а сейчас — 42. По ее словам, в населенном пункте нет воды, электричества и газа, однако люди остаются в своих даже разрушенных домах.

«После того как взяли Авдеевку, стало намного тише, стало тихо. Раньше только бомбили и бомбили, а сейчас тихо, хорошо», — заявила она.

26 февраля российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой. Сама Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля.

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      Марина Совина
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