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06:09, 2 марта 2024Бывший СССР

На Украине усомнились в возможности использовать Taurus

Соскин усомнился в возможности Киева использоватьTaurus после беседы военных ФРГ

Фото: Unsplash

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал опубликованную ранее беседу немецких офицеров о возможной бомбардировке Крымского моста. Об этом он высказался в своем YouTube-блоге.

Соскин напомнил, что все европейские партнеры Украины не верят в ее победу. Надежду на истребители F-16 он назвал смешной.

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«Даже опубликованный разговор немецких военных про ракеты Taurus показывает, что необходимо полгода, чтобы создать модель для пользования ими. У нас уже даже трех месяцев нет», — усомнился эксперт.

По мнению Соскина, Россия Харьков, Николаев, Одессу и Запорожье, поскольку обладает большим количеством ресурсов и не планирует останавливаться. Поэтому он призвал Киев действовать в актуальных рамках и пойти на переговоры с Москвой. « Все равно все закончится поражением», — заключил он.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

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