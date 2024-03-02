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11:01, 2 марта 2024Бывший СССР

Сырский обвинил командиров ряда бригад ВСУ в провалах на восточном направлении

Сырский обвинил в провалах ВСУ на восточном направлении командиров ряда бригад

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил в провалах на восточном участке фронта командиров ряда бригад. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в ходе работы на восточном направлении стало ясно, почему при одинаковом укомплектовании вооружением, техникой и личным составом части бригад не удается удерживать позиции. «Прежде всего, это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных», — написал Сырский.

Главком украинской армией добавил, что в бригады, где выявили проблемы с подготовкой штаба, направят специалистов для передачи опыта. Кроме того, в случаях, где командиры бригад не владеют обстановкой, он будет принимать кадровые решения.

29 февраля Сырский прибыл на передовую и назвал обстановку на фронте сложной. Тогда он также заявил, что в работе некоторых командиров обнаружили просчеты во владении обстановкой.

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      Константин Лысяков
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