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12:31, 2 марта 2024Среда обитания

Синоптик рассказала о замерзающем тумане в московском аэропорту

Синоптик Позднякова рассказала о замерзающем тумане в аэропорту Домодедово
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ночью в нескольких областях России наблюдались сильные туманы. Об этом специалист написала в своем Telegram-канале.

Позднякова заявила, что ночью 2 марта туман наблюдался в Московской, Тверской, Калужской областях. При этом видимость упала до 300-500 метров. «Наиболее опасная обстановка сложилась в Домодедово. Здесь при отрицательной температуре и видимости не более 50 метров наблюдался замерзающий туман», — написала синоптик.

При этом она отметила, что, судя по онлайн-табло аэропорта «Домодедово», погодное явление не вызвало сбоев в его работе. В данный момент, по словам Поздняковой, туман почти рассеялся, и горизонтальная видимость составляет три километра.

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Замерзающий туман — скопление в воздухе переохлажденных капель воды диаметром менее 0,05 миллиметра при небольших отрицательных температурах. Особенностью такого тумана является то, что капли воды замерзают при соприкосновении с любой поверхностью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал срок таянья снега в России. По его словам, сугробы на большей части территории страны не растают в марте.

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      Никита Савин
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