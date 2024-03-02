Депутат крымского парламента Жиленко призвал Украину прислушаться к Илону Маску

Депутат крымского парламента Виктор Жиленко призвал Украину прислушаться к американскому бизнесмену Илону Маску. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что гражданам страны необходимо понять, что Запад использует их для достижения своих геополитических интересов. Он объяснил, что Россия объявила о начале спецоперации не ради захвата территорий, а для защиты свободы и спокойствия своих жителей.

«Продажный режим [президента Украины Владимира] Зеленского вряд ли способен адекватно воспринимать реальность», — добавил Жиленко.

Ранее стало известно, что Илон Маск поддержал заявление основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о необходимости завершения конфликта на Украине с признанием за Россией Крыма и Донбасса. Предприниматель согласился с его мнением о том, что Украина уничтожает себя демографически, поскольку у Киева нет достаточной живой силы.