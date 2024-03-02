Гагин: уничтоженный под Авдеевкой Abrams ВСУ был лишен передовых технологий

Уничтоженный в районе Авдеевки американский Abrams еще до передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) был лишен всех передовых технологий, чтобы ими не завладел Киев. Об этом заявил РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, сравнив танк с консервной банкой.

«Этот танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — сказал Гагин.

Он пояснил, что любая западная техника, попадающая на Украину, приходит либо в таком виде, либо сопровождается обслуживающими ее западными специалистами, в том числе идет и высокоточные ракеты. Также будет и в случае возможных поставок Taurus, полагает Гагин.

Минобороны официально подтвердило уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО 27 февраля. По информации ведомства, он был подбит на авдеевском направлении. Депутат Госдумы Андрей Картаполов счел, что уничтожение танка демонстрирует его заурядность. Позже выяснилось, что американский танк уничтожил боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Рассвет.