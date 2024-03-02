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06:44, 2 марта 2024Мир

В Европе заявили о недопонимании из-за слов Макрона об отправке войск на Украину

Экс-премьер Швеции Бильдт: слова Макрона об Украине связаны с недопониманием
Карл Бильдт

Карл Бильдт. Фото: IMAGO / Emmi Korhonen / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт рассказал, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Запада могут отправить свои войска на Украину, судя по всему, связаны с недопониманием в сложившейся ситуации. Об этом он заявил в интервью газете Nikkei.

«Я не знаю, что произошло. Я думаю, по этому вопросу было глубокое недопонимание и непонимание, поскольку этот вопрос никогда не стоял на повестке дня», — отметил политик.

Он также выразил уверенность в том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО поможет усилить сдерживание России. Помимо этого Бильдт опроверг заявления об усталости европейских государств от Украины, подчеркнув, что они готовы продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что Макрон 7 марта обсудит с лидерами партий вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, оценивая заявление французского лидера, отметил, что своими словами тот перевел дискуссию о помощи Запада Украине на другой уровень.

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      Марина Совина
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