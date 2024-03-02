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09:59, 2 марта 2024Мир

В Ираке заявили об отсутствии решения о выводе войск коалиции из страны

Глава МИД Ирака Хусейн: решения о выводе войск коалиции из страны пока нет
Начало событий в новости США извинились за удар по Ираку

Фото: Khalid al Mousily / Reuters

Ирак продолжает переговоры с США о выводе войск международной коалиции. Об этом РИА Новости сообщил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).

Он добавил, что пока не принято решение или график вывода из страны американских войск или сил коалиции.

Хусейн заявлял, что Вашингтон принес извинения за удар по территории Ирака в начале февраля. По его словам, США заблаговременно не предупредили иракское правительство о планах нанесения авиаударов по стране 3 февраля. Американский представитель извинился за произошедшее, отметил иракский министр.

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      Любовь Ширижик
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