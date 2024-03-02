В Ираке заявили об отсутствии решения о выводе войск коалиции из страны

Глава МИД Ирака Хусейн: решения о выводе войск коалиции из страны пока нет

Начало событий в новости США извинились за удар по Ираку

Ирак продолжает переговоры с США о выводе войск международной коалиции. Об этом РИА Новости сообщил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).

Он добавил, что пока не принято решение или график вывода из страны американских войск или сил коалиции.

Хусейн заявлял, что Вашингтон принес извинения за удар по территории Ирака в начале февраля. По его словам, США заблаговременно не предупредили иракское правительство о планах нанесения авиаударов по стране 3 февраля. Американский представитель извинился за произошедшее, отметил иракский министр.