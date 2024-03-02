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09:45, 2 марта 2024Мир

США извинились за удар по Ираку

Фуад Хусейн: Вашингтон принес извинения за удар по территории Ирака в феврале
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Вашингтон принес извинения за удар по территории Ирака в начале февраля. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в кулуарах Дипломатического форума в Анталье (ADF).

По словам представителя Багдада, США заблаговременно не предупредили иракское правительство о планах нанесения авиаударов по стране 3 февраля. Американский представитель извинился за произошедшее, отметил иракский министр.

Координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут. Вашингтон счел удары по объектам успешными.

В свою очередь, МИД России решительно осудил удары США по Сирии и Ираку. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, удары Соединенных Штатов вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права.

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      Любовь Ширижик
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