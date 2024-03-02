Экс-разведчик США Риттер: ВСУ скоро не смогут сопротивляться России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро потеряют возможность оказывать сопротивление России. Об этом в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.

«Украинцы, честно говоря, близки к краху на фронте. В скором времени наступит решающий момент, когда боевая сплоченность полностью исчезнет, а Россия сможет продолжать и дальше продвигаться вперед, не сбавляя темп», — констатировал он.

По словам экс-разведчика, подобные неудачи Украины ставят НАТО, поддерживающую Киев, в трудное положение. «[Североатлантический альянс] даже не сможет мечтать о победе, потому что не будет никакой украинской армии», — заверил эксперт.

Ранее Риттер заявил, что ЦРУ планировало ударить по России с военных баз, расположенных на Украине. Он указал на то, что США строили базы на украинской территории, начиная с 2014 года, и именно об этой угрозе со стороны западных разведок и армий постоянно говорил президент России Владимир Путин.